Житель Австралии нечаянно снял на видео удар молнии, который чуть его не убил

В сети появилось видео жуткого удара молнии в опасной близости от оператора.

ViralHog Житель Австралии нечаянно снял на видео удар молнии, которая чуть не убила его.

Мужчина сообщил, что находился во время ужасной грозы в гостиничном номере в Квинсленде. Там он отдыхал во время отпуска со своей семьей. Вечером 28 октября в небе над городом разгулялась стихия. Одна за другой светились вспышки молний, и гремел гром из-за грозы. Мужчина решил снять на видео это необычайно красивое, но опасное явление. Когда он вышел на балкон, одна из молний ударила в ограждение.

Автор ролика отметил, что отправляясь сделать несколько удачных кадров, он и подумать не мог, что у природы были свои планы.

Видео: YouTube/ViralHog