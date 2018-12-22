Жильцы ЖК "Золотые купола" после пожара обнаружили, что в подъезде была отключена сигнализация

Возмущенные жители готовят жалобы на управляющую компанию. Петербуржцы хотят выяснить, почему сотрудники компании не следили за парадной.

В Сертолово на улице Златоглавой в доме 3/1 в одной из квартир случился пожар. Однако сигнализация, установленная в подъезде, не сработала. Возмущенные жители этого подъезда готовят жалобы на управляющую компанию.

В ЖК "Золотые купола" 25 марта начался пожар в районе 3 или 4 этажей. По словам местных жителей, хозяйка одной из квартир уронила церковную лампадку с маслом. Женщина попыталась потушить все водой, но пламя от этого разгорелось еще сильнее. Огонь увеличивался, и дым повалил в подъезд. К счастью, жильцы квартир, находящиеся в доме, вовремя увидели огонь и вызвали пожарную службу. С удивлением, люди обнаружили, что в средних парадных, кажется, нет системы оповещения в местах общего пользования. Оказалось, что она не предусмотрена даже в проекте при строительстве дома.

Могла произойти большая трагедия... погиб только котенок (с какой квартиры не знаю). Пожарные взломали изначально не ту дверь..., температура была высокая ...поплавился кабель канал на этаже. Е.Б., местный житель

Пострадавшая женщина сейчас в больнице – во время пожара она надышалась угарным газом. Один из активистов после пожара прошел по всему подъезду, и проверил датчики аварийной тревоги, находящиеся на потолке. По словам мужчины, практически все они были закрыты защитными колпачками. Это значит, что никто из людей не будет оповещен в случае повторного ЧП. Хотя, по словам жильцов, в счетах коммунальных услуг есть графа, где прописана стоимость системы оповещения - около 20 рублей в месяц.

Сейчас жильцы дома готовят обращения в прокуратуру с жалобой на управляющую компанию ООО "ДОМСЕРВИС-С". Петербуржцы хотят выяснить - почему сотрудники компании не следили за сигнализацией в парадной.

Фото: ЖК "Золотые купола" / ВК.