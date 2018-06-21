Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о событиях Пражской весны

Контракт с французским актером уже подписан.

Французский актер Жерар Депардье сыграет Леонида Брежнева в фильме о событиях Пражской весны 1968 года. Об этом сообщил продюсер Андрей Антонио Лека в интервью пражскому радио ČeskéNoviny.cz.

Контракт с французским актером уже подписан. В сентябре в Париже состоится встреча, на которой с Депардье обсудят все подробности сотрудничества.

Роль лидера Пражской весны Александра Дубчека должен сыграть известный актер, однако переговоры с ним продолжаются.

Режиссером картины под рабочим названием "Лицо человека" станет хорват Лордан Зафранович. Сценарий для фильма написал словацкий автор Карол Главка, он же работает над второй частью ленты.

За съемки будет отвечать киностудия Leca Production, бюджет картины составит более 10 млн евро. Премьера запланирована на 2021 год.

Пражской весной называется период либерализации в Чехословакии. Процесс начался в январе 1968 года, после того как Александр Дубчек стал секретарем Коммунистической партии. Завершился — в конце августа, когда СССР и страны Варшавского договора (кроме Румынии) вторглись в страну для подавления реформ. Советские войска оставались в Чехословакии до 1991 года.

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Фото: Instagram / _depardieu