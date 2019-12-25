Женская cборная России по волейболу после победы над США вышла в плей-офф Олимпиады

Российская команда не отдала ни единого сета соперникам.

Женская cборная России по волейболу провела четвертый матч в группе B турнира Олимпиады в Токио. Встреча со сборной США завершилась сухой победой национальной команды РФ – 3:0 (25:20, 25:12, 25:19).

Победа стала третьей для россиянок на групповом этапе, она позволила гарантированно выйти в плей-офф олимпийского турнира. Заключительный матч группы перед четвертьфиналом сборная России проведет 2 августа. Соперник – команда Турции.

Император Японии Нарухито назвал нелегким проведение Олимпиады в Токио в условиях пандемии коронавируса. На встрече с главой Международного олимпийского комитета правитель выразил свое уважение за принятые профилактические меры и организацию спортивного мероприятия.

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