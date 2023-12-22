Возрастное ограничение 18+.

Спектакль "Женщины Есенина" в театре МХАТа Горького является одним из самых популярных в репертуаре. С момента премьеры его посмотрели около 70 тысяч зрителей в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Спектакль рассказывает о жизни и творчестве Сергея Есенина, показывая его как поэта, который платит за свои стихи своей судьбой. Он рассказывает о тайнах детства и семьи Есенина, о его личных отношениях с женщинами и о том, как эти отношения отразились в его поэзии.

В спектакле раскрываются драматические повороты в судьбе матери Есенина и его взаимоотношения с родителями. Есенин постоянно ищет любовь, но в то же время бежит от нее. Он находит любовь, но она нужна ему только для творческой силы, а не для личного счастья.

Фото: МХАТ им. Горького