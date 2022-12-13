Жительница Ломоносова ударила ножом свекровь-пенсионерку

Подозреваемую задержали по "горячим следам", возбуждено уголовное дело.

Вечером субботы, 11 февраля, в экстренные службы поступило сообщение от 32-летнего жителя Ломоносова. Мужчина заявил, что супруга нанесла ножевое ранение его матери в квартире, где проживает семья. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, нападение произошло примерно в 23:30. Неработающая 32-летняя женщина порезала свою 69-летнюю свекровь. Пенсионерка с проникающим ранением грудной клетки слева, колото-резаной раной предплечья слева и пневмоторексом была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Подозреваемая задержана по "горячим следам" на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что жена обвиняемого в расчленении во Всеволожске впервые рассказала о трагедии.

Фото: Piter.TV