Женщина родила сына в Петербурге, а затем бросила его на улице в Москве

Брошенный малыш около часа пролежал в тонком одеяле в минусовую погоду.

В Москве задержали 38-летнюю женщину, которая бросила новорожденного сына одного на улице. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Ребенка нашли 9 марта на автостоянке возле жилого дома на улице Перерва в Москве. Мальчик около часа пролежал в сумке, завернутый в тонкое одеяло при минусовой погоде. Согласно информации с бирки, малыш родился за три дня до случившегося. Его доставили в детскую больницу.

Местонахождение нерадивой матери установили в тот же день. Женщина пояснила, что родила ребенка в Петербурге. После этого она вернулась в Москву и решила оставить его на улице. По словам подозреваемой, с отцом новорожденного они не живут вместе больше года, поскольку он злоупотребляет спиртными напитками.

В пятницу, 11 марта, следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании фигурантке меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы писали, что годовалая малышка попала в больницу после ссоры родителей в Петербурге.

Фото: пресс-служба Следственного комитета России