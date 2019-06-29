Жена правителя Дубая сбежала в Германию с детьми и крупной суммой денег

Супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию. Вместе с собой она забрала их 11-летнюю дочь и почти 40 миллионов долларов. Об этом сообщило зарубежное издание Sun.
По информации СМИ, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн запросила в Германии убежища. На публике она не появлялась с февраля этого года.
На просьбу главы Дубая вернуть жену и детей, он получил отказ. Действия женщины привели к конфликту между ОАЭ и Германии.
Фото: AP Photo
Обсуждение ( 0 )
Не пропадёт, арабов в Германии полно и будет кому читать её коран поставив раком.
Стала наверно день и ночь в задницу на сухую давать своему диктатору. )
(Устала)