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Сегодня, 14:44
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Rybka123
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Жена правителя Дубая сбежала в Германию с детьми и крупной суммой денег

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Действия женщины привели к конфликту между ОАЭ и Германии.

Супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию. Вместе с собой она забрала их 11-летнюю дочь и почти 40 миллионов долларов. Об этом сообщило зарубежное издание Sun.

По информации СМИ, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн запросила в Германии убежища. На публике она не появлялась с февраля этого года.

На просьбу главы Дубая вернуть жену и детей, он получил отказ. Действия женщины привели к конфликту между ОАЭ и Германии.

Фото: AP Photo

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

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Аноним
Сегодня 15:27

Не пропадёт, арабов в Германии полно и будет кому читать её коран поставив раком.

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Аноним
Сегодня 15:40

Стала наверно день и ночь в задницу на сухую давать своему диктатору. )

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Аноним
Сегодня 15:41

(Устала)

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