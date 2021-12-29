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Желтый "Мерседес Гелендваген" столкнулся с "Шевроле Тахо" на перекрестке Приморского шоссе. Образовалась пробка
Сегодня, 20:15
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Желтый "Мерседес Гелендваген" столкнулся с "Шевроле Тахо" на перекрестке Приморского шоссе. Образовалась пробка

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Информация о состоянии здоровья водителей уточняется. 

На Приморском шоссе образовался затор из-за столкновения двух иномарок. Дорогу не поделили елтый "Мерседес Гелендваген" и "Шевроле Тахо". Об этом сообщили в телеграм-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В сети водители пожаловались на длинную пробку. Информация о состоянии здоровья водителей уточняется. 

Ранее на Piter.tv: с 24 февраля по 26 апреля участок Перевозного переулка будет закрыт из-за коммунальных работ.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: мерседес гелендваген, шевроле тахо
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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