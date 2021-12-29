Желтый "Мерседес Гелендваген" столкнулся с "Шевроле Тахо" на перекрестке Приморского шоссе. Образовалась пробка

Информация о состоянии здоровья водителей уточняется.

На Приморском шоссе образовался затор из-за столкновения двух иномарок. Дорогу не поделили елтый "Мерседес Гелендваген" и "Шевроле Тахо". Об этом сообщили в телеграм-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В сети водители пожаловались на длинную пробку. Информация о состоянии здоровья водителей уточняется.

Ранее на Piter.tv: с 24 февраля по 26 апреля участок Перевозного переулка будет закрыт из-за коммунальных работ.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург