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Железноводскую улицу осветили 122 светодиодных фонаря

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Экономия от замены фонарей составит 600 тысяч рублей в год.

Железноводскую улицу осветили 122 светодиодных светильника. Об этом сообщили в пресс-службе "СПб ГБУ Ленсвет". 

Специалисты заменили натриевые фонари на светодиодные. Работы выполнили на проезжей части протяженностью 1,7 километра.  Опоры и светильники остались прежними, добавили в пресс-службе. 

Отметим, что освещение на Железноводской появилось еще в 1965 году. Последний раз здесь меняли светильники в 2012 году. 

Добавим, что экономия от замены фонарей составит 600 тысяч рублей в год. В этом году на Васильевском острове установят более 1,3 тыс. фонарей нового поколения по 25 адресам. 

Ранее мы писали, что современные фонари на декоративных чугунных опорах установили в Кронштадте.

Видео: Telegram / СПб ГБУ Ленсвет

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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