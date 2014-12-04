Железноводскую улицу осветили 122 светодиодных фонаря

Экономия от замены фонарей составит 600 тысяч рублей в год.

Железноводскую улицу осветили 122 светодиодных светильника. Об этом сообщили в пресс-службе "СПб ГБУ Ленсвет".

Специалисты заменили натриевые фонари на светодиодные. Работы выполнили на проезжей части протяженностью 1,7 километра. Опоры и светильники остались прежними, добавили в пресс-службе.

Отметим, что освещение на Железноводской появилось еще в 1965 году. Последний раз здесь меняли светильники в 2012 году.

Добавим, что экономия от замены фонарей составит 600 тысяч рублей в год. В этом году на Васильевском острове установят более 1,3 тыс. фонарей нового поколения по 25 адресам.

Ранее мы писали, что современные фонари на декоративных чугунных опорах установили в Кронштадте.

Видео: Telegram / СПб ГБУ Ленсвет