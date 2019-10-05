Железнодорожники могут попросить власти снять запрет на поставку железнодорожных колес из Украины

Некоторые операторы считают, что в условиях роста цен на колеса, допуск стороннего производителя поможет сгладить стоимость.

Железнодорожные операторы хотят попросить власти снять запрет на поставку железнодорожных колес из Украины и Россию. Речь идет о колесах украинского "Интерпайпа". Однако к единому мнению по поводу надобности этой меры операторы не пришли, сообщает "Коммерсант".

Некоторые из них считают, что допуск стороннего производителя в условиях роста цен на колеса поможет сгладить стоимость. Дело в том, что спрос на грузоперевозки увеличился и операторы стали из ремонтов выводить вагоны. По этой причине наблюдается локальный дефицит. Он может усугубиться из-за остановки на профилактику мощностей основных производителей.

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