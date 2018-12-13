Ждать тепла не придется: выборжанам и жителям Ленобласти стоит подготовиться к холодным вечерам

На территории 47 региона на всем протяжении нынешней недели продержится малооблачная погода с ночными температурами до минус семи градусов.

Сегодня, в понедельник, 29 апреля, на территории Ленобласти весь день обещают малооблачную погоду, однако теплых летних деньков дожидаться выборжанам и жителей других регионов Ленобласти все же не придется. Об этом сообщают синоптики 47 региона. Также они рассказали, что в ближайшую неделю подобная температура сохранится.

Ночные температуры воздуха будут держаться на отметке от -1 до +4 градусов. В отдельных районах заморозки будут сильнее - до минус 7 градусов.

В дневное время температура воздуха прогреется до плюс восьми-тринадцати градусов.

Осадков жителям региона синоптики не обещают. Как и сильных порывов восточного ветра - 2-7 метров в секунду.

Источник: ФГБУ "Северо-Западное УГМС"