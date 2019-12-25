За 2 месяца жители Петербурга подали почти 500 жалоб на электросамокатчиков

Обращения направлялись в специально созданный Telegram-бот.

За последнее время в созданный в мае Ассоциацией операторов микромобильности Telegram-бот "Самокаты в СПб" поступило около 500 обращений петербуржцев за нарушения правил пользования услугами кикшеринга. Об этом сообщила пресс-служба комтранса Петербурга.

Пользователи Сети могут пожаловаться на конкретного лихача, который допустил опасное управление самокатом или неправильно припарковал средство передвижения. Для этого в заявке нужно указать адрес, приблизительное время, в которое было совершено нарушение, и номер электросамоката. Данные передадут оператору, который накажет клиента-нарушителя.

Также жалобы на горе-самокатчиков принимаются по горячей линии +7(812)240-75-85.

Ранее мы сообщили о том, что на Вознесенском самокатчик влетел в автобус.

Фото: Piter.TV