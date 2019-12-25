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За 2 месяца жители Петербурга подали почти 500 жалоб на электросамокатчиков
Сегодня, 14:45
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За 2 месяца жители Петербурга подали почти 500 жалоб на электросамокатчиков

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Обращения направлялись в специально созданный Telegram-бот.

За последнее время в созданный в мае Ассоциацией операторов микромобильности Telegram-бот "Самокаты в СПб" поступило около 500 обращений петербуржцев за нарушения правил пользования услугами кикшеринга. Об этом сообщила пресс-служба комтранса Петербурга. 

Пользователи Сети могут пожаловаться на конкретного лихача, который допустил опасное управление самокатом или неправильно припарковал средство передвижения. Для этого в заявке нужно указать адрес, приблизительное время, в которое было совершено нарушение, и номер  электросамоката. Данные передадут оператору, который накажет клиента-нарушителя. 

Также жалобы на горе-самокатчиков принимаются по горячей линии +7(812)240-75-85.

Ранее мы сообщили о том, что на Вознесенском самокатчик влетел в автобус.

Фото: Piter.TV

Теги: жалобы, мобильный транспорт, санкт-петербург, электросамокаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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