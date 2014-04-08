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Зеленский заявил об эвакуации девяти тысяч жителей Мариуполя

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Глава Украины сообщил о выполненных задачах за 18 марта по работе гумкоридоров.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил об эвакуации девяти тысяч жителей Мариуполя. В общей сложности по гуманитарным коридорам за время время их работы вышло более 180 тысяч человек. Такая статистика зафиксирована киевскими властями за 18 марта. Информацией с гражданами страны политик поделился в собственном видеообращении. 

Работали семь гуманитарных коридоров. Шесть — в Сумской области, один — на Донетчине. Из блокадного Мариуполя удалось вывезти более 9 тысяч человек.

Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что 18 марта руководитель российского Национального центра управления обороной, генерал-полковник Михаил Мизинцев объявил на брифинге о том, что Киев якобы призывает националистов, заблокированных в городе Мариуполе, стать "мучениками" и использовать для этого 200 тысяч гражданского населения в роли "живого щита".

Зеленский упростил таможенные процедуры ввоза грузов.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, гуманитарные коридоры, мариуполь, эвакуация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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