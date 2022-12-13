Зеленский заявил о замедлении боевых действий на Украине

Глава Украины напомнил о жестоких боях на восточном фронте.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о замедлении боевых действий на территории страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давосе. Политик принял участие в мероприятии по видеосвязи. Он ответил на вопрос о текущей обстановке в зоне специальной военной операции РФ. Журналист высказал предположение, что ситуация сейчас больше похожа "на тупик".

Война действительно замедляется зимой, это правда. Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают: природа, люди и, слава Богу, враг тоже. Владимир Зеленский, президент Украины

Украинский лидер отметил, что на восточном участке линии боевого соприкосновения все еще продолжаются ожесточенные бои.

Зеленский назвал "результатом войны" крушение вертолета с главой МВД Украины в Броварах.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України