Зеленский заявил о необходимости признать, что Украине не войти в НАТО

Украинский президент призвал быть "адекватными людьми".

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости признать тот факт, что Киеву никогда не войти в НАТО. Таким мнением глава государства поделился с иностранными коллегами на встрече лидеров стран-участников Объединенных экспедиционных сил

Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти. Это правда, и нужно это признавать. Владимир Зеленский, президент Украины

Сформированные в 2014 году Объединенные экспедиционные силы находятся под командованием Соединенного Королевства. Они не представляют из себя постоянные войска. В кооперации принимают участие представители Дании, Исландии, Норвегии, Латвии, Финляндии, Эстонии, Швеции, Литвы, Нидерландов и самой Великобритании. Периодически союзники ведут тренировочные боевые мероприятия.

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Фото и видео: Facebook / Володимир Зеленський