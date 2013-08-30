Зеленский заявил о готовности ко встрече с Путиным

Глава Украины выразил надежду, что диалог получится результативным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов ко встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальной странице партии "Слуга народа" в социальной сети Facebook.

Украинский лидер считает встречу с Путиным правильным решением. Он выразил надежду, что диалог получится результативным.

Если будет встреча тет-а-тет, не надо сосредотачиваться на конкретной адженде. Я думаю, там будет результат, потому что российскому народу он тоже нужен. Владимир Зеленский, президент Украины

Он добавил, что российская сторона "не хочет проводит такую встречу"

Напомним, в конце апреля Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Позже он отметил, идеальным местом встречи для "переговоров о мире" двух стран был бы Ватикан. Украинский лидер подчеркнул, что хотел бы на саммите с Путиным обсудить вопрос Крыма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что Путин готов говорить с Зеленским о полуострове только в том случае, если речь будет идти о приграничном сотрудничестве. Он подчеркнул, нежелание Киева выполнять условия Минских соглашений также является препятствием для встречи глав государств.

Ранее Зеленский заявил, что он лично и власти государства будут заниматься возвращением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Видео: Facebook/sluganarodu.official