  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:08
115
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Зеленский заявил главе Европарламента о желании Киева начать переговоры о вступлении в ЕС

0 0

Глава Украины встретил Роберту Метсолу во Львове.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил главе Европейского парламента о желании киевского режима начать переговоры о вступлении в состав Евросоюза. Об этом политики поговорили во Львове. Роберта Метсола прибыла с официальным рабочим визитом в страну вечером 3 марта. Глава государства призвал европейскую коллегу усилить со стороны ЕП санкционное давление на Москву.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и уже в этом году начать переговоры о вступлении в ЕС.

пресс-служба офиса президента Украины

Американский разведчик допустил восстание против Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Ukrinform TV

Теги: владимир зеленский, европарламент, львов, роберта метсола
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии