Глава Украины встретил Роберту Метсолу во Львове.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил главе Европейского парламента о желании киевского режима начать переговоры о вступлении в состав Евросоюза. Об этом политики поговорили во Львове. Роберта Метсола прибыла с официальным рабочим визитом в страну вечером 3 марта. Глава государства призвал европейскую коллегу усилить со стороны ЕП санкционное давление на Москву.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и уже в этом году начать переговоры о вступлении в ЕС. пресс-служба офиса президента Украины

Американский разведчик допустил восстание против Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Ukrinform TV