Зеленский заявил, что вносит на рассмотрение в Раду законопроект об экономическом паспорте украинца

Законопроект планируется внести на рассмотрение до 10 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до 10 декабря внесет на рассмотрение Верховной рады законопроект об экономическом паспорте украинца. Об этом он сказал в послании Верховной раде.

Согласно ему, оплата за использование недр будет накапливаться на счетах украинских детей. Владимир Зеленский. президент Украины

Зеленский подчеркнул, что такие паспорта будут выдаваться детям, которые родились на Украине. На связанном с паспортом счете будут накапливаться деньги от рентных платежей за использование недр. Воспользоваться средствами дети смогут по достижении совершеннолетия. Потратить деньги можно будет для покупки собственного жилья или получения образования.

Владимир Зеленский также заявил, что госдолг Украины в 2021 году будет снижен до уровня менее 50% от ВВП страны.

Видео: YouTube / 112 Украина