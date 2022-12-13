Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ в Запорожской области

Глава Украины рассказал о награждении военных.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины на подконтрольной Киеву части территории Запорожской области. Он опубликовал видеозапись с церемонией награждения местных военнослужащих. Глава государства подчеркнул, что поблагодарил их за проделанную работу. Ранее политик посетил с рабочим визитом силы ВСУ, расположенные по артемовскому направления специальной военной операции.

Запорожская область. Передовые позиции. Имею честь сегодня быть здесь, рядом с нашими военными. Владимир Зеленский в соцсетях

Напомним, что Запорожская область стала субъектом РФ по результатам проведенного в сентябре 2022 года всенародного референдума. Киевский режим не признает итогов данного мероприятия, а также продолжает обстреливать территорию. На сегодняшний день под контролем России находится более 70% региона. Однако под контролем ВСУ остается областной центр с городом Запорожье.

Зеленский провел специальное совещание с военными.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official