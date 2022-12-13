Зеленский заявил, что побывал на границе Украины с Белоруссией и Польшей

Глава Украины поблагодарил пограничников за службу стране.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что побывал на государственной границе Украины с Белоруссией и Польшей. Соответствующее заявление глава государства сделал в собственных аккаунтах в социальных сетях. Политик добавил, что нанес визит в Волынь. Он пояснил, что гордится той работой, которую выполняют местные пограничные службы. Лидер Украины пожелал сотрудникам сохранять "ярость, мощь и справедливость".

Для меня честь сегодня быть здесь, поблагодарить наших пограничников за защиту государственной границы. За защиту нашего государства в Бахмуте (русское название города – Артемовск). Знаю, как крепко вы там стояли, держали. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что СМИ говорили о том, что Вооруженные силы Украины совместно с волонтерами продолжают усиливать фортификационные сооружения, расположенные на государственной границе с Белоруссией. Известно, что в Волынской области представители Киева начали возводить блиндажи и копать окопы.

Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official