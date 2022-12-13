Зеленский заявил, что Украина не готовит вторжение в Приднестровье

Глава Украины напомнил о том, что этот регион, согласно официальной позиции Киева, является частью Молдавии.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не готовит вторжение в Приднестровье. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе большой пресс-конференции с журналистами. Таким образом политик отреагировал на заявление российского министерства по обороне о том, что ВСУ готовят атаку на данную территорию. Зеленский пояснил, что власти Украины не планируют вводить собственные войска на территорию непризнанного региона, так как Киев считает его частью Молдавии.

Мы уважаем территориальную целостность Молдавии, и мы считаем, что территория Приднестровья является территорией независимой страны Молдавии. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что военное ведомство РФ уведомило о том, что Киев в ближайшее время планирует осуществить провокацию против Приднестровья, использовав для этого подразделения ВСУ и местных националистов из запрещенного на территории России террористического и экстремистского боевого формирования "Азов". Правительство Молдавии не подтвердило эту информацию и призывало граждан оставаться спокойными.

Зеленский в очередной раз отверг возможность переговоров с президентом Путиным.

Фото и видео: YouTube / The Telegraph