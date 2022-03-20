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Зеленский заявил, что СНБО Украины приостановил деятельность некоторых партий

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Речь шла о партиях "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши" и "Оппозиционный блок". Ограничения затронули "Левую оппозицию", "Союз левых сил" и другие партии.

Некоторые оппозиционные партии Украины приостанавливают свою деятельность на период военного положения. С таким заявлением выступил президент страны Владимир Зеленский во время видеообращения в воскресенье.

Совет национальной безопасности (СНБО) приостановил деятельность некоторых политических структур. Решение было связано с текущим положением. Речь шла о партиях "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши" и "Оппозиционный блок". Ограничения затронули "Левую оппозицию", "Союз левых сил" и другие партии.

Президент страны подчеркнул, что министерство юстиции должно "немедленно в установленном порядке" обеспечить прекращение работы партий.

Ранее мы сообщили, что Запад хочет утопить Минск и Москву в конфликте на Украине.

Видео: Telegram / Zelenskiy / Official

Теги: владимир зеленский, снбо, украина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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