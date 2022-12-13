Зеленский заявил Столтенбергу, что Украине нужен более широкий формат отношений с НАТО

Глава Украины рассказал об ожиданиях от саммита НАТО в Литве и встрече глав Минобороны НАТО в Германии.

Украине нужен более широкий формат отношений с НАТО, чем тот, что существует на сегодняшний день. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического военного альянса Йенсу Столтенбергу в Киеве сделал президент Владимир Зеленский. Политик поблагодарил иностранного гостя за официальное приглашение посетить саммит, который состоится с 11 по 12 июля в Вильнюсе. По мнению главы государства, не существует ни одного объективного барьера, который бы препятствовал принятию политических решений о приглашении украинских властей стать частью НАТО. Зеленский рассчитывает, что страны-участницы смогут объясни ть дальнейший алгоритм движения к цели и очертить гарантии безопасности до того, как Украина вступит в НАТО.

Нам нужно нечто большее, чем тот формат наших отношений, в котором мы сегодня находимся. Мы высоко ценим, что страны НАТО поддерживают нас оружием, но мы хотим понимать, когда Украина будет в НАТО Владимир Зеленский, президент Украины

Украинский лидер добавил СМИ, что на личной встрече с Йенсом Столтенбергом стороны обсудили решения, которые Киев ожидает от международных партнеров на заседании министров обороны стран НАТО, которое пройдет на американской военной базе "Рамштайн" 21 апреля.

Зеленский заявил, что побывал на границе Украины с Белоруссией и Польшей.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України