Зеленский завил о подготовке Киева к следующим раундам переговоров с РФ

Глава Украины напомнил о новых встречах между РФ и Киевом.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о подготовке Киева к следующим раундам переговоров с российской стороной. Глава государства в видеообращении подчеркнул, что делегация взаимодействует с иностранцами ради достижения мира.

Ночью вернулась наша делегация из Белоруссии с переговоров, заслушаю их доклад. Будем готовиться к следующим раундам переговоров. Ради Украины, ради мира. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что на белорусской земле состоялись уже три российско-украинских встречи. Делегаты поднимали на них вопросы, связанные с гуманитарной помощью, военными аспектами и политическим урегулированием конфликта. Стороны заметили, что обсуждения будут вестись и далее. Днем 9 марта в Анталье запланирована встреча глав МИД РФ и Украины при участии Турции.

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Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official