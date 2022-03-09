  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:29
58
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Зеленский завил о подготовке Киева к следующим раундам переговоров с РФ

0 0

Глава Украины напомнил о новых встречах между РФ и Киевом.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о подготовке Киева к следующим раундам переговоров с российской стороной. Глава государства в видеообращении подчеркнул, что делегация взаимодействует с иностранцами ради достижения мира.

Ночью вернулась наша делегация из Белоруссии с переговоров, заслушаю их доклад. Будем готовиться к следующим раундам переговоров. Ради Украины, ради мира.

Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что на белорусской земле состоялись уже три российско-украинских встречи. Делегаты поднимали на них вопросы, связанные с гуманитарной помощью, военными аспектами и политическим урегулированием конфликта. Стороны заметили, что обсуждения будут вестись и далее. Днем 9 марта в Анталье запланирована встреча глав МИД РФ и Украины при участии Турции.

Захарова: Россия не участвует в заседании суда ООН из-за очевидной абсурдности иска.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official

Теги: владимир зеленский, переговоры, третий раунд, четвертый раунд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии