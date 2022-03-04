Зеленский: против Украины брошена почти вся армия РФ

Президент Украины рассказал, что РФ якобы перебросила большую часть войск на Украину.

Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что против Украины брошена практически вся российская армия. Такой информацией глава государства поделился с журналистами во время пресс-конференции.

Граждане Украины, враг завел на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск, почти вся армия России брошена против нашего народа. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что российская сторона начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Лидер страны Владимир Путин уточнил, что задачей для Вооруженных сил станет защита населения Донбасса, которое подвергается геноциду на протяжении восьми лет. Также в Минобороны рассчитывают провести "демилитаризацию и денацификацию".

Зеленский обвинил Россию в нападении на Запорожскую АЭС.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official