Зеленский упростил таможенные процедуры ввоза грузов

Украинский президент сообщил, что грузы "для обороны и людей" будут поступать в страну проще.

Украинский президент Владимир Зеленский упростил таможенные процедуры ввоза некоторых грузов для людей" на Украину. Речь также идет о грузах, которые помогают обеспечивать Киеву оборону. Такой информацией политик поделился в рамках собственного видеообращения к гражданам страны. Политик уточнил, что на протяжении всего дня (18 марта) власти прорабатывали полную перезагрузку функционирования таможенной службы.

Грузы будут завозиться на Украину настолько легко, насколько это позволяют законы физики. Убираем абсолютно всю бюрократию, все бумажки, а также НДС, таможенные пошлины — все таможенные платежи. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Вооруженные силы страны занимаются демилитаризацией и денацификацией соседнего государства.

Лавров: Зеленский надеется, что Байдена подтолкнут к более жесткому подходу по Украине.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України