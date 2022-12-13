Зеленский спрогнозировал реакцию Киева при отказе в членстве Украины в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что в киевском режиме, Европе и в странах НАТО "не поймут" руководство Североатлантического военного альянса, если государству откажут в членстве в блоке. Соответствующую реакцию со стороны западного общества политик спрогнозировал в очередном видеообращении к нации. По мнению лидера страны, Украина сделала все от себя зависящее, чтобы ее официальная заявка на вступление в альянс была утверждена. Зеленский добавил, что местные солдаты и ВСУ внесли значимый вклад в формирование евроатлантической и европейской безопасности.
Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение.
Владимир Зеленский, президент Украины
Зеленский заявил Столтенбергу, что Украине нужен более широкий формат отношений с НАТО.
Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України
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