Зеленский спрогнозировал реакцию Киева при отказе в членстве Украины в НАТО

Глава Украины считает, что руководство НАТО должно принять Украину в состав вальянса.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что в киевском режиме, Европе и в странах НАТО "не поймут" руководство Североатлантического военного альянса, если государству откажут в членстве в блоке. Соответствующую реакцию со стороны западного общества политик спрогнозировал в очередном видеообращении к нации. По мнению лидера страны, Украина сделала все от себя зависящее, чтобы ее официальная заявка на вступление в альянс была утверждена. Зеленский добавил, что местные солдаты и ВСУ внесли значимый вклад в формирование евроатлантической и европейской безопасности.

Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский заявил Столтенбергу, что Украине нужен более широкий формат отношений с НАТО.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України