Зеленский сообщил, что встретился с экс-госсекретарем США Помпео

Глава Украины пообщался с членами Конгресса США.

Украинский президент Владимир Зеленский провел в понедельник 3 апреля встречу с бывшим американским государственным секретарем Майком Помпео в Киеве. Об этом глава государства сообщил в собственных социальных сетях. Политик не стал приводить подробности беседы с иностранным гостем. Он проинформировал жителей страны о том, что провел мероприятие при участии американской делегации из членов Конгресса, на которой выразил признательность законодателям США за поддержку.

Встретился с Майком Помпео. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что ранее западное издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что Майк Помпео посетит украинскую столицу 3 апреля 2023 года. По данным СМИ, данный рабочий визит даст шанс возможному кандидату на президентских выборах в Белый дом, которые состоятся в в 2024 году, продемонстрировать свою поддержку киевского режима.

Советник ВВС Украины Игнат сообщил о наличии у Киева трех бригад истребителей МиГ-29.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ