Украинский президент призвал Берлин ввести эмбарго против РФ.

Украинский президент Владимира Зеленский раскритиковал Германию за связи с Россией и призвал прекратить торговлю с ней (ввести эмбарго). Такую официальную позицию киевского режима глава государства высказал немецким законодателям и членам правительства в рамках видеообращения, показанного в бундестаге ФРГ. Политик подчеркнул, что введенные против РФ западные санкции не являются достаточной мерой воздействия.

Необходимо эмбарго на торговлю с Россией, на импорт всего, что спонсирует эту войну…Мы увидели, сколько связей ваши компаний сохранили с Россией…Мы видели затягивание, мы чувствовали сопротивление, мы поняли, что вы хотите продолжить. Владимир Зеленский, президент Украины

По словам Зеленского, "некоторые шаги" в поддержку украинского народа и государства со стороны Запада были "запоздалыми". Президент напомнил немецким партнерам о том, что Берлин ранее выступал за строительство газопровода "Северный поток - 2", хотя Киев просил ввести превентивные санкции в отношении энергетического проекта с РФ.

Власти Украины создали информационное бюро по делам военнопленных.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official