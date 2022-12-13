Зеленский провел специальное совещание с военными

Глава Украины рассказал о подготовке "ответных шагов".

Украинский президент Владимир Зеленский провел в Киеве специальное совещание с особым кругом участников среди местных военнослужащих. На данном мероприятии руководящий состав обсуждал вопросы, которые касались национальной обороны страны. Согласно информации от издания РБК-Украина, о происходящем политик сообщил жителям в ходе очередного видеообращения к нации. В ролике глава государства указал на подготовку "ответных шагов".

Сегодня было совещание с военными - специальная военная встреча, особый круг участников. Провел также совещания по сектору безопасности, с разведкой. Оборона, усиление нашей защиты - причем как от внешней угрозы, так и внутренних угроз. Владимир Зеленский, президент Украины

Глава Украины напомнил о том, что неизменно максимум внимания властями страны уделяется ситуации, которая складывается на передовой. Владимир Зеленский признал, что в жестоких боях на линии соприкосновения ежегодно умирают военные, а граждане нуждаются в неизменной мобилизованности государства и общества.

В Киеве задали Зеленскому неудобный вопрос о потерях ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України