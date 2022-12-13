Зеленский: решения по Артемовску будут приняты при угрозе потери личного состава

Глава Украины рассказал о ситуации, в которой оказались ВСУ из-за российской СВО.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что в случае угрозы потери личного состава Вооруженных сил Украины из-за окружения в городе Артемовске киевским режимом будут приняты "правильные решения". Соответствующей информацией глава государства поделился с журналистами на совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве.

Для меня самое главное - не потерять наших военных. И, если будет... опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте. Владимир Зеленский, президент Украины

Президент Дуда вручил Зеленскому высшую награду Польши.

Фото и видео: YouTube / in time Ukraine LIVE