Зеленский: решения по Артемовску будут приняты при угрозе потери личного состава

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что в случае угрозы потери личного состава Вооруженных сил Украины из-за окружения в городе Артемовске киевским режимом будут приняты "правильные решения". Соответствующей информацией глава государства поделился с журналистами на совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве.
Для меня самое главное - не потерять наших военных. И, если будет... опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте.
Владимир Зеленский, президент Украины
Президент Дуда вручил Зеленскому высшую награду Польши.
Фото и видео: YouTube / in time Ukraine LIVE
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все