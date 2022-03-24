Президент Украины назвал условие для достижения мира в стране.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал вводить новые санкции против России еженедельно. Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления перед парламентом Швеции. Он назвал условие для скорейшего достижения мира в его стране.

Чтобы мир наступил быстрее, санкционные пакеты против России должны применятся ежедневно… Ни одного барреля российской нефти, ни одного захода российских кораблей в порты. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что Вооруженные силы РФ начали проведение специальной военной операции на Украине утром 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин назвал задачами для Минобороны защиту граждан Донбасса. Россия намерена провести в соседнем государстве демилитаризацию и денацификацию.

Зеленский призвал НАТО передать Киеву каждый сотый свой танк и самолет.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official