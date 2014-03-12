Зеленский призвал усилить санкции против России

Президент Украины хочет видеть над территорией страны бесполетную зону.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров немедленно усилить санкции против России. С таким заявлением глава государства выступил на пресс-конференции перед журналистами. Политик прокомментировал инцидент, который был зафиксирован утром 4 марта на территории Запорожья.

Нужно немедленное усиление санкций против страны-ядерного террориста. Нужно немедленное закрытие неба над Украиной. Владимир Зеленский, президент Украины

Относительно утреннего происшествия на запорожской атомной электростанции Владимир Зеленский также высказался. Он считает, что сегодня станет понятно, работают ли гуманитарные коридоры, необходимые для эвакуации граждан. О них накануне вечером договорились представители российской и украинских делегаций.

В Польше заявили о задержании гражданина Испании, утверждая, что он агент спецслужб РФ.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official