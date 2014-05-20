Зеленский призвал к полной остановке "Северного потока — 2"

Президент Украины рассказал о санкциях против РФ в сфере энергетики.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал к полной остановке российского газового проекта "Северный поток — 2". Об этом глава государства сообщил во время совместного брифинга с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве. Политик видит такую ограничительную меру необходимой после признания Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик.

Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкции за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока 2". Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что вечером 21 февраля Владимир Путин после внеочередного заседания Совета безопасности РФ обратился к гражданам. В видеопослании политик рассказал, что сейчас необходимо признать суверенитет Донбасса, так как остальной мир предпочитает не замечать ужаса и творящегося геноцида в регионе вооруженного конфликта.

Зеленский назвал условие введения военного положения.

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