Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу

Сергей Никифоров рассказал о рабочем графике президента Украины в Варшаве.

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным рабочим визитом. Соответствующую информацию местным журналистам подтвердил официальный представитель офиса главы государства Сергей Никифоров в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее польская радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники сообщила слушателям о том, что иностранный гость из Киева прибыл в Варшаву.

Президент в Польше, он вместе с первой леди начал свой официальный визит. Сергей Никифоров

В офисе украинского президента уточнили, что у Владимира Зеленского запланированы встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, а также премьер-министром Матеушем Моравецким, представителями местного бизнеса, депутатами, мэрами, волонтерами. Речь идет о первом официальном визите политика в соседнее государство. Ранее он проезжал территорию республики только транзитом.

Зеленский сообщил, что встретился с экс-госсекретарем США Помпео.

Фото и видео: YouTube / Ми - Україна