Зеленский предупредил о проблемах с экспортом сельхозпродукции с Украины

Президент Украины рассказал, что мир ожидает нехватка продовольствия.

Украинский президент Владимир Зеленский предупредил о проблемах с экспортом сельскохозяйственной продукции с Украины. Такое заявление глава государства сделал во время обращения к итальянским парламентариям на заседании местного законодательного органа. Политик уточнил, что специалисты не могут приступить к посевной кампании. Эта проблема скажется на нехватке продовольствия в ряде государств. Лидер страны добавил, что уже сейчас растут цены на зерно.

Мы не знаем, какой урожай у нас будет и сможем ли мы экспортировать…Кукуруза, растительное масло, пшеница и много-много других товаров, жизненно необходимых товаров, в том числе для ваших соседей по другую сторону моря. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский считает, что последствия кризиса на Украине ощущаются уже во многих частях мира, не только в Европейском регионе. Киев всегда считался одним из крупных экспортеров продовольствия.

Зеленский готов обсуждать с Путиным темы Крыма и Донбасса.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official