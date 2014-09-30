Глава Украины указал на кадровые перестановки в стране.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский после кадровых перестановок в украинском правительстве заявил о том, что назначенные министры должны показать конкретные результаты в течение осени 2024 года. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в социальных сетях. Он отметил, что у чиновников появились "десятки вполне конкретных заданий". В том числе речь идет об увеличении военных поставок для Вооруженных сил Украины со стороны международных союзников. По мнению главы государства, важно сделать так, чтобы властные институции в стране работали максимально активно по всем уровням.

На своей должности каждый в течение осени должен дать определенные результаты. Очень важно, чтобы правительственные институции сейчас работали максимально активно - еще активнее, чем это было раньше, на всех уровнях. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский рассчитывает на присутствие Москвы на второй мирной конференции.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України