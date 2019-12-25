Зеленский потребовал "инъекции честности" и реформирование ООН

Глава Украины рассказал, что существующие институты не помогли урегулировать конфликт Киева и Москвы.

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал ввести в международные институты "инъекции честности" и реформирование ООН. Таким мнением глава государства поделился с японскими законодателями в рамках видеовыступления в местном парламенте. Политик считает, что в отношении с Украиной и урегулировании конфликта не сработал даже Совет Безопасности.

Вы видите, что международные институты не сработали – что они могут? Они требуют реформирования…требуют инъекции честности, чтобы стать действующими, решать и действительно влиять, а не только обговаривать. Владимир Зеленский, президент Украины

Днем 23 марта в Совете Безопасности ООН пройдет голосование по проекту резолюции России по Украине. В документе содержится призыв к прекращению огня, который был достигнут на основе переговоров для вывода мирных граждан.

Лавров: Зеленский рассчитывает "на слезе" просить пустить Украину в НАТО.