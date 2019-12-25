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Зеленский: после эвакуации можно судить о дальнейшем ходе переговоров с Россией
Сегодня, 12:51
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Зеленский: после эвакуации можно судить о дальнейшем ходе переговоров с Россией

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Президент Украины призвал дождаться сначала завершения эвакуационных мероприятий.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что после эвакуации можно судить о дальнейшем ходе переговоров с Россией. Таким мнением глава государства поделился с журналистами на очередном брифинге от 5 марта. Политик уточнил, что говорить об общении с российской стороной можно будет по результатам вывода гражданского населения из регионов, в которых ведутся бои.

Мы делаем все с нашей стороны, чтобы договоренность заработала. Это одна из главных задач именно на сегодня. Посмотрим, можно ли пойти дальше в переговорном процессе.

Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский: Киев направил помощь по гуманитарным коридорам.

Фото и видео:
 

Теги: владимир зеленский, переговоры, третий раунд, эвакуация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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