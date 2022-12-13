Зеленский пообещал, что скоро между Украиной и Польшей не будет никаких границ

Укранский президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой заявил о том, что между двумя странами скоро не будет никаких границ. Немногим ранее глава страны наградил иностранного гостя из Киева высшей государственной наградой - орденом Белого орла.
Встреча соседей, встреча союзников, встреча партнеров, встреча друзей. <...> В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ - политических, экономических и - что очень важно - исторических.
Владимир Зеленский, президент Украины
Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского в эфире телемарафона уточнил, что основной темой визита главы государства в Варшаву является оборонная поддержка, которую Польша может оказать Вооруженным силам Украины.
Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу.
Фото и видео: YouTube / in time Ukraine LIVE
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Ну конечно не будет границ,как и уркаины и Польши.