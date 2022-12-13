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Зеленский пообещал, что скоро между Украиной и Польшей не будет никаких границ

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Глава Украины оценил сотрудничество между Польшей и Украиной.

Укранский президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой заявил о том, что между двумя странами скоро не будет никаких границ. Немногим ранее глава страны наградил иностранного гостя из Киева высшей государственной наградой - орденом Белого орла.

Встреча соседей, встреча союзников, встреча партнеров, встреча друзей. <...> В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ - политических, экономических и - что очень важно - исторических.

Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского в эфире телемарафона уточнил, что основной темой визита главы государства в Варшаву является оборонная поддержка, которую Польша может оказать Вооруженным силам Украины.

Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу.

Фото и видео: YouTube / in time Ukraine LIVE

Теги: анджей дуда, владимир зеленский, госграница, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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Зимин Дмитрий
Сегодня 15:47

Ну конечно не будет границ,как и уркаины и Польши.

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