Зеленский пообещал, что скоро между Украиной и Польшей не будет никаких границ

Глава Украины оценил сотрудничество между Польшей и Украиной.

Укранский президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой заявил о том, что между двумя странами скоро не будет никаких границ. Немногим ранее глава страны наградил иностранного гостя из Киева высшей государственной наградой - орденом Белого орла.

Встреча соседей, встреча союзников, встреча партнеров, встреча друзей. <...> В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ - политических, экономических и - что очень важно - исторических. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского в эфире телемарафона уточнил, что основной темой визита главы государства в Варшаву является оборонная поддержка, которую Польша может оказать Вооруженным силам Украины.

Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу.

Фото и видео: YouTube / in time Ukraine LIVE