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Зеленский ожидает от саммита НАТО в июле шагов навстречу Украине по гарантиям безопасности

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Глава Украины рассказал о теме, которая будет обсуждаться в Вильнюсе.

Украинский президент Владимир Зеленский ожидает от саммита НАТО в июле 2023 года, который состоится в столице Литвы - Вильнюсе, определенных шагов навстречу украинцам по гарантиям безопасности. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Финляндии Санной Марин.

Что касается саммита в Вильнюсе. Мы приглашены, но мы хотели бы, чтобы были какие-то ответные шаги вперед, кроме того статуса, который сегодня есть у нас в наших отношениях с НАТО.

Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг говорил публично о том, что вопрос о членстве в НАТО киевского режима представляет из себя тему отдаленной перспективы. В начале марта текущего года немецкий канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что страны коллективного Запада будут готовы предоставить Киеву гарантии по национальной безопасности после завершения регионального конфликта.

Киев и Осло начали обсуждать вопрос обучения украинских пилотов.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України
 

Теги: владимир зеленский, гарантии безопасности, нато, санна марин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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