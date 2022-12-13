Зеленский ожидает от саммита НАТО в июле шагов навстречу Украине по гарантиям безопасности

Глава Украины рассказал о теме, которая будет обсуждаться в Вильнюсе.

Украинский президент Владимир Зеленский ожидает от саммита НАТО в июле 2023 года, который состоится в столице Литвы - Вильнюсе, определенных шагов навстречу украинцам по гарантиям безопасности. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Финляндии Санной Марин.

Что касается саммита в Вильнюсе. Мы приглашены, но мы хотели бы, чтобы были какие-то ответные шаги вперед, кроме того статуса, который сегодня есть у нас в наших отношениях с НАТО. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг говорил публично о том, что вопрос о членстве в НАТО киевского режима представляет из себя тему отдаленной перспективы. В начале марта текущего года немецкий канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что страны коллективного Запада будут готовы предоставить Киеву гарантии по национальной безопасности после завершения регионального конфликта.

Киев и Осло начали обсуждать вопрос обучения украинских пилотов.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

