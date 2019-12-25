Зеленский опроверг сообщения о своем бегстве из Украины

Украинский президент заметил, что остается в стране и продолжает работать.

Украинский президент Владимир Зеленский опроверг сообщения о своем бегстве из страны. В собственном Instagram-аккаунте он прокомментировал слухи о том, что в настоящее время якобы находится на территории Польши или в американском посольстве в Варшаве. Политик добавил, что остается на Украине.

Никто никуда не сбежал, мы работаем…Вот видите, я нахожусь здесь, на месте Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства уточнил, что сведения о том, что он якобы сбежал из страны появляются с периодичностью в каждые два дня. Ранее представитель Государственной Думы Вячеслав Володин со ссылкой на депутатов Верховной Рады говорил о том, что Зеленский сейчас находится в Польше.

Кива заявил, что Зеленский срочно уехал в Польшу.

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