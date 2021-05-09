Президент Украины рассказал, что между странами "фактически нет границы".

Президент Владимир Зеленский оценил помощь Украине со стороны Польши. На брифинге с журналистами от 5 марта глава государства уточнил, что фактически в настоящее время между двумя странами нет государственной границы. При этом Киев и Варшава смогли не допустить на территории кризиса.

Тысячи украинских женщин и детей получили достойное отношение... Фактически у нас больше нет границы с Польшей, с дружественной Польшей, потому что мы вместе на стороне добра. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что с утра 24 февраля Минобороны России начали специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин уточнил, что задачей Вооруженных сил РФ станет защита граждан Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны Киева. Также планируется планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" Украины.

Зеленский: после эвакуации можно судить о дальнейшем ходе переговоров с Россией.

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