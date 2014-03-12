Президент Украины считает, что провокация была со стороны сил РФ, а не Киева.

Украинский президент Владимир Зеленский после сообщения российского министерства обороны о провокации Киева на Запорожской АЭС сам обвинил Москву в нападении. Такое сообщение глава государства сделал на пресс-конференции с журналистами.

Российские войска атаковали АЭС, самую большую в Европе, она одна могла быть как шесть Чернобылей. Российские танкисты знали, что они обстреливают, прямой наводкой по станции - это террор невиданного уровня. Владимир Зеленский, президент Украины

Министерство обороны сообщило о том, что ночь на пятницу 4 марта на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". С двух часов ночи патруль Росгвардии был атакован диверсантами. Уточняется, что из окон учебного-тренировочного комплекса, находящегося за пределами АЭС, по россиянам был открыт огонь. Огневые точки позже были подавлены. После этого диверсанты подожгли здание.

Зеленский призвал усилить санкции против России.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official