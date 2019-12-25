Зеленский назвал преждевременными разговоры о поставке из США системы ПРО "Железный купол"

Глава Украины рассказал о плане по трансформации оборонной системы страны.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал преждевременными разговоры о поставке из США системы противоракетной обороны "Железный купол". Такое заявление политик сделал в эфире местного телеканала "Дом". Журналисты встретили главу государства на полях Генеральной Ассамблее ООН, которая проводится в Нью-Йорке. Туда спикер прибыл с рабочим визитом.

Относительно "Железного купола" еще рано говорить, но тем не менее вы слышали сигналы и месседжи от США. Поэтому я думаю, что результаты точно от нашей поездки в США будут и будут серьезные. Владимир Зеленский, президент Украины

По словам политика, он ждет от американской стороны одобрения плана по трансформации украинского оборонного сектора. Этот документ Зеленский презентовал администрации Джо Байдена во время своего последнего посещения Вашингтона. Также фидбэк нужен Киеву об бизнес-индустрии. Зеленский планирует провести ряд встреч с несколькими представителями отрасли.

Зеленский назвал ООН площадкой, где можно искать решение по Крыму.

Фото и видео: YouTube / Телеканал ДОМ