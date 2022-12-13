Зеленский назвал Украину территорией самой большой религиозной свободы

Глава Украины оценил ситуацию с Киево-Печерской лаврой и УПЦ.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал ситуацию вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и Киево-Печерской лавры защитой местного общества от религиозных манипуляций. Такое мнение глава государства высказал в рамках очередного видеообращения к нации. По словам политика, правительственные меры направлены на то, чтобы защитить граждан от московских представителей, которые используют религию для осуществления своих целей на Украине. Киевский режим считают свою страну территорией наибольшей религиозной свободы в европейском регионе.

Сегодня сделан еще один шаг к укреплению духовной независимости нашего государства. Владимир Зеленский, президент Украины

Наместник Киево-Печерской лавры Павел обратился к Зеленскому в связи с выселением монахов.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України