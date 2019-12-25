Зеленский готов обсуждать с Путиным темы Крыма и Донбасса

Украинский президент назвал эти вопросы "очень трудной историей".

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать с президентом России Владимиром Путиным темы Крыма и Донбасса. Такое заявление глава государства сделал в рамках интервью европейским журналистам, отрывки из которого опубликовали представители Общественного телевидения Украины. Лидер страны заметил, что считает эти вопросы "трудной историей для всех нас".

Это очень трудная история для всех. И Крым, и Донбасс - для всех. И чтобы там найти какой-нибудь выход, нужно сделать этот первый шаг, о котором я сказал: гарантии безопасности, окончание войны. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик добавил прессе, что готов поднимать эти вопросы на встрече с российским коллегой "на первой встрече", так как они важны для Украины. Политик добавил, что не ожидает решения по темам в тот же день. Относительно гарантий безопасности речь должна идти о конституционных изменениях и правках украинского законодательства.

Зеленский: компромисс с Россией надо вынести на референдум.

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