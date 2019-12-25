Зеленский: гарантии безопасности в Европе нужно строить с нуля

Глава Украины выступил с обращением к парламенту Британии.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности в Европе нужно строить с нуля. Таким мнением глава государства поделился в собственном видеообращении к парламенту Великобритании. Политик обвинил страны НАТО в бездействии. В местных СМИ уточнили, что выступление лидера страны стало первым обращением президента иностранного государства к британской Палате общин (нижней палате парламента) Лондона. Оно транслировалось в прямом эфире на официальных медиа-ресурсах законодательного органа.

Мы слушали встречу стран НАТО. И без желаемого для нас результата, без мужества. Я не хочу никого обидеть. Мы это почувствовали, что альянсы не действуют. Даже небо закрыть не могут. Владимир Зеленский, президент Украины

В выступлении украинский президент поблагодарил Великобританию за оказываемую поддержку, а также назвал своим другом главу правительства Бориса Джонсона. Он призвал парламентариев Лондона усилить антироссийские санкции.

Зеленский заявил о возможности обсуждать с Россией вопрос Крыма и Донбасса.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official

