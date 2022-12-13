Зеленский: Украина не причастна к подрыву "Северных потоков"

Глава Украины оценил причастность проукраинской группировки к диверсии в Балтийском море.

Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что киевский режим не причастен к подрыву "Северных потоков", которые произошли в акватории Балтийского моря. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции в столице с премьер-министром Финляндии Санной Марин.

Что касается "Северного потока", мы не имеем к этому никакого отношения... Украинцы точно этого не делали. Владимир Зеленский, президент Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский выдвинул предположение о том, что публикации о причастности ВСУ к подрыву газопроводов имеют перед собой цель замедлить военные поставки стране и оплачиваются теми сторонами, которые заинтересованы и в смягчении санкционного давления на Москву, восстановления торговых отношений c Россией.

Зеленский заявил главе Европарламента о желании Киева начать переговоры о вступлении в ЕС.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України